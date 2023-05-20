Spor

Amedspor Play-Off'a çıktı, Batman Petrolspor küme düştü

Play-Off’a kalmayı garantileyen Amedspor deplasmanda İzmir ekibi Menemen FK ‘ye 4-3 mağlup olurken, Batman Petrolspor ise Şanlıurfaspor’a yenilerek bir alt lige düştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Batman Petrolspor amedspor Play-Off

HABER MERKEZİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Amedspor, normal sezondaki son maçına çıktı.

60 puanla üçüncü sırada yer alan Amedspor, bugün saat 15.00'da başlayan maçta Menemen FK ile karşılaştı. 7 yıl aradan sonra Amedspor'lu taraftarlar deplasmanda maçı izledi.

Amida Haber'in haberine göre, karşılaşmaya hızlı başlayan Amedspor 5. dakikada Okan Deniz’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 10. dakikada Muhammed Enes Yılmaz’ın golüyle eşitliği sağladı. 31. dakikada Serdar Eylik takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım 51. dakikada Atalay Gürler’in golüyle eşitliği sağladı. 62. dakikada Muhammed Yılmaz kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti. 70. dakikada Mertcan Açıkgöz durumu 4-2 yaptı. Amedspor 85. dakikada Yasin Abidoğlu’nun golüyle farkı 1’e indirdi. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda Amedspor'un Play-Off 1.turundaki rakibi ve maçın yeri belli olacak.

BATMAN PETROLSPOR KÜME DÜŞTÜ 

Bu arada ligde kalma mücadelesi veren Batman Petrolspor ise saat 15.00'da deplasmanda Şanlıurfaspor’a konuk oldu. Komşu kent Batman Petrolspor ev sahibi takıma 2-0 yenilerek küme düştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv