Amedspor Play-Off'a çıktı, Batman Petrolspor küme düştü

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TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Amedspor, normal sezondaki son maçına çıktı.

60 puanla üçüncü sırada yer alan Amedspor, bugün saat 15.00'da başlayan maçta Menemen FK ile karşılaştı. 7 yıl aradan sonra Amedspor'lu taraftarlar deplasmanda maçı izledi.

Amida Haber'in haberine göre, karşılaşmaya hızlı başlayan Amedspor 5. dakikada Okan Deniz’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 10. dakikada Muhammed Enes Yılmaz’ın golüyle eşitliği sağladı. 31. dakikada Serdar Eylik takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım 51. dakikada Atalay Gürler’in golüyle eşitliği sağladı. 62. dakikada Muhammed Yılmaz kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti. 70. dakikada Mertcan Açıkgöz durumu 4-2 yaptı. Amedspor 85. dakikada Yasin Abidoğlu’nun golüyle farkı 1’e indirdi. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda Amedspor'un Play-Off 1.turundaki rakibi ve maçın yeri belli olacak.

BATMAN PETROLSPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu arada ligde kalma mücadelesi veren Batman Petrolspor ise saat 15.00'da deplasmanda Şanlıurfaspor’a konuk oldu. Komşu kent Batman Petrolspor ev sahibi takıma 2-0 yenilerek küme düştü.