Macron ile Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü

Macron, Zelenskiy ile Hiroşima'da yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir video paylaştı.

Görüşmede Macron, Zelenskiy'ye G7 Zirvesi'ne gelmeden Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Macron, burada bulunmasının Zelenskiy'nin G7 ülkelerinin liderleriyle konuşması için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirerek, ayrıca bu vesileyle Ukrayna Devlet Başkanı'nın zirvede güney yarım küre ülkelerinin liderleriyle de görüşebileceğine işaret etti.

Zelenskiy'nin zirveye katılmasının Ukrayna için "oyun değiştirici" olabileceğine değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana Fransa'nın Ukrayna'yla omuz omuza olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, destekleri için Macron'a teşekkür etti.

Zelenskiy ise görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fransa'nın savaş uçağı konusunda verdiği destek ve Ukraynalı pilotların yetiştirilmesine yönelik eğitim misyonuna katılımının önemli" olduğunu kaydetti.

Görüşmede, "Ukrayna Barış Formülü"nü uygulamanın ve mümkün olduğu kadar çok ülkeyi buna dahil etmenin önceliğini vurguladığına işaret eden Zelenskiy, Arap Birliği zirvesinde yapılan verimli ziyaret hakkında da bilgi verdiğini ifade etti.

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.



The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.



For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6