Politika

Araci: Irak hükümeti, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına bağlı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, önümüzdeki hafta Şengal Anlaşması’nın önemli maddeleriyle ilgili uzlaşıya varmayı umut ettiğini kaydetti.
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Irak Kasım Araci şengal anlaşması

BAĞDAT (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Irak hükümetinin Şengal Anlaşması’na bağlı olduğunu söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir konferansta konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, önümüzdeki hafta Şengal Anlaşması’nın önemli maddeleriyle ilgili uzlaşıya varmayı umut ettiğini kaydetti.

Şengal’deki yasa dışı güçlerin söz konusu anlaşmaya karşı olduğunu söyleyen Araci, polis ve ordu dışındaki tüm güçlerin Şengal’den çıkmasına bağlı olduklarını bildirdi.

Anlaşmanın uygulanması için Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından bir komisyon kurulduğunu belirten Araci, söz konusu anlaşmanın önemli maddelerinde uzlaşma sağlanması için ilgili taraflarla bugün görüştüklerini ifade etti.

Anlaşmanın uygulanmaması için müdahaleler olduğunu söyleyen Araci, 2 bin 500 Şengallinin Duhok’taki kamplarda kaldığını belirtti.

 

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