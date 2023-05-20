İmamoğlu'ndan Oğan yanıtı: Benim gündemimde değil

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Aydınlı Semt Pazarı’nı ziyaret etti.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, pazar ziyareti öncesinde gazetecilerin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ile ilgili sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sinan Oğan ve ittifakın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yapılan görüşmeler hakkındaki soru üzerine İmamoğlu, "Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi’yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni bir güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. Umuyorum sonucu güzel olsun" dedi.