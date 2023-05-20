Ağıralioğlu: Kürt oyları olmadan kazanamayız diyordunuz şimdi soluğu Zafer Partisi'nin yanında alıyorsunuz

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İYİ Partiden istifa eden 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ağıralioğlu "Aslında ben sonuca geldiğimizde istişare değil dayatmanın olduğunu düşünmekteyim. Masa diye kurduğumuz yerde Kemal Bey'in adaylık hevesi gibi gizli bir amacı daha olduğunu düşünmekteyim" diye konuştu.

Ağıralioğlu şunları kaydetti:

“PKK'lıların 15 Mayıs'ta Kandil'den zafer çığlıklarıyla iniyoruz çığlıklarını 15 Mayıs'ta etkisini göreceksiniz dedim. Türk milletinin bu demeçlerle ilgili seçimin Kandil ve Edirne arasına sıkışmışlığına asla bir şey yapılmadı. Kürt oyları lazımdır diyerek yapılarak HDP'yi Türk milliyetçilerine dayatması kabul görmedi. Biz defalarca uyardık ki siyasetin zehri kibirdir. Siz kimi gösterirseniz gösterin seçmen oy verir mantığı halkta benimsenmedi. Buna rağmen Kandil'den sizin için söylenen sözlere sessiz kalırsanız. Demokratik özerklik gibi söylemlerde bulunursanız.

Efendim şimdi siz diyorsunuz ki Kürt oyları bize lazım. Bu memlekete bağlı olan herkesin oylarına talip olmak lazımdır. Ama ben şunu eleştiriyorum, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenler yanımıza gelsin söylemleri olmadı. Kürt oyları HDP ile eşitlenince bu Kürt kardeşlerimize hakarettir bunları söyleyeyim. Bu arada demokrasinin yolu Ankara'dan geçer dediğimde, bana sıraya geçerek cevap veriyorsunuz. Onlar olmadan kazanamayız diyordunuz şimdi soluğu Zafer Partisi'nin yanında alıyorsunuz. Arkanıza Atsız'dan iki tane kitap koyuyorsunuz, bununla Türkçü olduğunuzu gösterdiğinizi sanıyorsunuz. Allah'tan seçim iki tur oldu. Bir tur daha olsa sanırım İslam Birliği'ne gidip halifelik çağrısında bulunacak Kemal Bey. Bizim ülkücülüğümüz ara sıra nükseden bir şey değildir. Bizim bir yaşam irademizin ete kemiğe bürünmüş bir şeydir. Kemay Bey bilsin bizimki ara sıra nüksetmez."