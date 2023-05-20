Oğan: Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız

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Gazeteci Fatih Altaylı, Sinan Oğan'la görüştüğünü ve "Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" dediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, ilk turda yüzde 5.17 oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve ittifakın ikinci turdaki tutumunun ne olacağı merak ediliyor. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan'ın kendilerine destek vermesini bekledikleri yönünde açıklamalar yapıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sinan Oğan'la görüştüğünü ve henüz bir karar vermediklerini söylediğini aktardı.

Altaylı, paylaşımında "Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. 'İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız' dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" ifadelerine yer verdi.