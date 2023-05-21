Politika

Macid Şingali: Haşdi Şabi Şengal Anlaşması’nın uygulamasına izin vermiyor

Irak Parlamentosu milletvekili Macid Şingali, Şengal Anlaşması’nın başka bir yöne evrildiğini belirterek, Haşdi Şabi'nin anlaşmasının uygulanmasına izin vermediğini söyledi.
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kürdistan Macid Şingali şengal anlaşması ırak

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Areci, yaptığı açıklamasında, Bağdat hükümetinin Şengal Anlaşması’na bağlı olduğunu, polis ve ordu dışında Şengal’de anlaşmaya karşı çıkan yasa dışı güçlerin çıkarılmasında kararlı olduklarını belirtmişti. 

Konuya ilişkin K24’e konuşan Irak Parlamentosu milletvekilli Macid Şingali, “Kasım el-Areci çok olumlu bir insan ama anlaşmanın bir hafta içinde uygulanabileceğine inanmıyorum. Çünkü Haşdi Şabi şu an iki tugay daha kurmaya çalışıyor” dedi.

Şengal meselesine birçok devletin müdahil olduğunu ifade eden Şingali, “İran, PKK ve YBŞ'nin Şengal'de kalmasını destekliyor. İran, Şii Hilali’nin Diyala, Kerkük, Ninova, Şengal ve Suriye'de kalmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Şingali, PKK’nin İran, Haşdi Şabi ve KYB’nin yardımıyla Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) Şengal’de çıkarmak istediğini kaydederek, “Ancak bunu başaramayacaklar çünkü Şengal halkı KDP'yi destekliyor" dedi. 

Şingali ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Şengal sorununu bir an önce çözerek, Şengal Anlaşması uygulaması gerektiğini söyledi.

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