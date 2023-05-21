Diyarbakır’ın hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa normlarının üstünde

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Dünyada ve Türkiye’de, başta araçlar ve sanayiler olmak üzere çıkan zararlı gazlar hava kalitesine doğrudan etki edip, havanın kalitesini düşürüyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yoğun nüfuslu şehirlerden biri olan Diyarbakır’da sanayi olmamasına rağmen sadece taşıtların fazlalığı ve yeşil alanın azlığından dolayı hava kirliliğinin WHO ve Avrupa normlarının üstünde olduğunu söyleyerek, çözüm önerisinde bulundu.

Şehir içi nüfusun 1 milyonun üzerinde ve yoğun bir yerleşim olduğunu ve Diyarbakır’da yeşil alanın çok az olduğunu belirten Prof. Kılıç, “Çevrede Hevsel Bahçeleri var ve üniversite kampüsünde ağaçlandırma iyi durumda. Fakat bunlar şehrin 1 milyonun üzerindeki nüfusa ait kirliliği düzeltebilecek bir potansiyele sahip değil. Bununla ilgili olarak şunu söylemek mümkün. Bu kirlilikte özelikle başlıca unsur taşıt sayısıdır. Diyarbakır’da maalesef sanayi tesisleri fazla değil. Bu yüzden kirliliğin temel nedenini biz, araçlar olarak düşünüyoruz” dedi.

Bu kirliliği azaltmanın yolları olduğuna değinen Prof. Kılıç, “Özelikle yeşil alanları artıracak olursak bitkilerin özelliğidir. Karbondioksit bünyelerine alırlar ve bunu organik maddeye dönüştürürler. Bizde yeterince ağaçlandırma olmadığı için Diyarbakır’da biz temmuz ayında bile bu kirliliği yaşıyoruz. Özelikle kışın eğer kaliteli kömür kullanılmıyorsa hava kirliliği daha da artmaktadır. Bu yüzden özelikle yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlarımıza şu görev düşüyor. Bizim ağaçlandırmayı artırmamız lazım. Bu şekilde hava kalitesini düzeltecek olursak özelikle hava kirliliğine bağlı sağlık problemlerinin de önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.

Bu adımın koruyucu hekimliğe girdiğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “İnsanlar daha az hasta olur ve daha az sağlık harcamaları gerçekleşir. Çimen, çiçek yerine özelikle ağaç formunda ağaçları tercih edecek olursak hava kalitesini düzeltme şansımız var. Diyarbakır’da özelikle karbondioksit, azot oksit türevleri, karbonmonoksit miktarında ciddi artmalar var. Büyük bir şehir, yoğun bir nüfus var. Bunun da yolu ağaçlandırmadan geçiyor. İnsanlarımız özelikle akciğer kanseri gibi vakalara daha az yakalanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Bazı değerler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ya da Avrupa normlarının üzerindedir. Bu seviyelere geri dönmemiz lazım. Onun için de ciddi yatırım, ciddi bilgilendirme yapmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: İHA)