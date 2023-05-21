Kürt esnaf Galler’de 30 kişiyi yangından kurtardı

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Salı günü gece geç saatlerde Wrexham kentinin King Caddesi’nde bir binada yangın çıktığı ihbarı verildi. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, alevlerin yükselmesine yol açtı.

Yangının çıktığı binanın bitişiğine bir market işleten 39 yaşındaki Serwer Mahmud isimli Kürt esnaf, binanın tahliyesi için can güvenliğini tehlikeye atarak yardımda bulundu.

The Leader gazetesine konuşan Serwer Mahmud, bir kadının yangın çıktığını söyleyerek çığlık attığını ve tüm dairelerden dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Kürt esnaf, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 kişinin binayı boşaltmasına yardım etti.

6 yıldır Wrexham’da yaşayan Doğu Kürdistanlı Serwer Mahmud, kimsenin yara almadan kurtulmasına sevindiğini dile getirdi.