Biden’dan Kiev’e daha fazla top ve tank sözü

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna’ya yeni silah ve mühimmatlar vereceği vaadinde bulundu.

Biden, ülkesinin Ukrayna’ya ağır silahların yanı sıra top ve yeni muharebe zırhlı araçları göndereceğini duyurdu.

Ayrıca G7 liderleri zirvede, Ukrayna'ya gerektiği sürece diplomatik ve askeri destek sağlayacaklarını taahhüt ederken Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme kararlılıklarını yineledi.

Ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio da, Zelenskiy'e Ukrayna'da, adil ve kalıcı barış için samimi çabalarından dolayı tebriklerini sundu.

PUTİN’DEN BAHMUT’U ALDIKLARI İÇİN WAGNER’E TEBRİK

Öte yandan Kremlin’den bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Bahmut’un Rusya’nın kontrolü altına alınmasına ilişkin, “Vladimir Putin, Artyömovsk’u (Bahmut) kurtarma operasyonunun tamamlanmasından dolayı ‘Wagner’ saldırı müfrezelerinin yanı sıra onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatların korumasını yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, başarılı olan herkesin devlet madalyası ile ödüllendirileceği de aktarıldı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut'u tümüyle ele geçirdiklerini bildirmiş, ardından da Rusya Savunma Bakanlığı da Bahmut şehrini kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

G7 Zirvesi katılan konuk lider olarak katılan Zelenskiy ise burada basına yaptığı açıklamada, “Artık orada Bahmut diye bir kent kalmadı, Bahmut artık bizim kalbimizde yaşayacak” dedi.