Politika

Zelenskiy: Bahmut Rusya tarafından işgal edilmiş durumda değil

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ele geçirdiği açıklamasına ilişkin, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Bahmut şehri Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Rusya'nın Bahmut'ta kontrolü tamamen ele geçirdiği açıklamasını anımsatması üzerine Zelenskiy, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil. Bu sözlerin 2 ya da 3 tercümesi yok" yanıtını verdi.

Sahadaki stratejilerini paylaşamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu ülke (Rusya) bizi işgal edemez, bu savaşı kazanamaz" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, paralı asker grubu Wagner’e bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv