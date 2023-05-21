Politika

İmamoğlu: Ders aldık, 'öndeyiz' ya da 'gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP olarak ilk turdan ders aldıklarını belirterek, "Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
türkiye Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçimi

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Maltepe etkinlik alanında düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, "Yani ilk tura bakarak 'Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır" dedi.

"Doğru olan nedir? İlk turdan ders aldık" diyen İmamoğlu, sandık kurulu asil ve yedek üyeleri, müşahitler, okullardaki bilişim sorumluları, hukuk sorumlularıyla bir takım edasıyla hazır, umutlu ve inançlı olacaklarını anlattı.

Ekrem İmamoğlu, "En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar" ifadelerini kullandı.

“28 Mayıs'ta hep birlikte milletçe doğru karar vermezsek bizi bir felaket bekliyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Memleketimin asli vatandaşlarına başka türlü bakarsanız bunu adı bölücülüktür. Çünkü o yol bizi huzursuzluğa mutsuzluğa götürür. Allah korusun kardeş kavgasına götürür. Onun için hep birlikte 28 Mayıs'ta bu düşmanlaştırıcı siyaset tarzına hep birlikte hayır dyeceğiz. Bakın benim güzel insanlarım hepinizin akrabaları var. Onların arasında belki bizden farklı adaya oy verecek olanlar da var. Allah aşkına biz kalkıp onları vatan haini mi ilan edeceğiz. bunun sonu iyi yere gitmek. Onun için çok iyi düşünün. 28 Mayıs'ta hep birlikte milletçe doğru karar vermezsek bizi bir felaket bekliyor. Allah korusun bunların aklı bizi yıllar önce memleketimizde yaşadığımız o huzursuz günlere götürür. Bizi sıkıntıya sokar. Bunların aklı ki akıl kalmamış bunlarda, aklı olan kimse yok yanlarında, geçmişte faydalandıkları hiç kimse bunlarla çalışmak istemiyor. bu seçim aksi şekilde sonuçlanırsa bunların akli bizi çok dar bir  boğaza sokar. 28 Mayıs'ta bu ülkenin dengesini yeniden kurmak zorundasınız.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv