İmamoğlu: Ders aldık, 'öndeyiz' ya da 'gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldi.

Maltepe etkinlik alanında düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, "Yani ilk tura bakarak 'Öndeyiz' ya da 'Eyvah gerideyiz, kaybettik' demek yanlıştır" dedi.

"Doğru olan nedir? İlk turdan ders aldık" diyen İmamoğlu, sandık kurulu asil ve yedek üyeleri, müşahitler, okullardaki bilişim sorumluları, hukuk sorumlularıyla bir takım edasıyla hazır, umutlu ve inançlı olacaklarını anlattı.

Ekrem İmamoğlu, "En erken ve en güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar" ifadelerini kullandı.

“28 Mayıs'ta hep birlikte milletçe doğru karar vermezsek bizi bir felaket bekliyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Memleketimin asli vatandaşlarına başka türlü bakarsanız bunu adı bölücülüktür. Çünkü o yol bizi huzursuzluğa mutsuzluğa götürür. Allah korusun kardeş kavgasına götürür. Onun için hep birlikte 28 Mayıs'ta bu düşmanlaştırıcı siyaset tarzına hep birlikte hayır dyeceğiz. Bakın benim güzel insanlarım hepinizin akrabaları var. Onların arasında belki bizden farklı adaya oy verecek olanlar da var. Allah aşkına biz kalkıp onları vatan haini mi ilan edeceğiz. bunun sonu iyi yere gitmek. Onun için çok iyi düşünün. 28 Mayıs'ta hep birlikte milletçe doğru karar vermezsek bizi bir felaket bekliyor. Allah korusun bunların aklı bizi yıllar önce memleketimizde yaşadığımız o huzursuz günlere götürür. Bizi sıkıntıya sokar. Bunların aklı ki akıl kalmamış bunlarda, aklı olan kimse yok yanlarında, geçmişte faydalandıkları hiç kimse bunlarla çalışmak istemiyor. bu seçim aksi şekilde sonuçlanırsa bunların akli bizi çok dar bir boğaza sokar. 28 Mayıs'ta bu ülkenin dengesini yeniden kurmak zorundasınız.”