Irak Başbakanı’ndan NATO misyonunun ülkedeki rolüne övgü

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Irak'taki NATO misyonunun yeni komutanı Jose Antonio'yu kabul etti.

Açıklamada, toplantıda, Irak'taki NATO misyonunun eski komutanı Korgeneral Giovanni Iannucci, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı, Başbakan Danışmanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Askeri Sekreteri de yer aldı.

Görüşmede Irak ile NATO ülkeleri arasında Irak güvenlik güçlerine danışmanlık ve eğitim alanlarında işbirliği yolları ele alındı.

Muhammed Şiya Sudani, NATO misyonunun eski komutanı Korgeneral Giovanni Iannucci’nin Irak'taki görev süresi boyunca oynadığı rolü överek, kendisine gelecekteki görevlerinde başarılar diledi.

Sudani, Irak kuvvetlerinin güvenlik dosyasını yönetmede hükümetin öncelikleri arasında yer alan güvenlik sorunlarıyla yüzleşmedeki performansını ve yeteneklerini geliştirmeye devam etme gereğini vurguladı.