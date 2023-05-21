Adalet Partisi: Ata İttifakı resmen sona ermiştir

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Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy aldı.

Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nin bulunduğu ata ittifakıysa genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.

Vecdet Öz daha önce parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyururken her iki ittifakla da görüşen Sinan Oğan kararını pazartesi açıklayacak.

Halk TV canlı yayınına katılan Vecdet Öz, ittifakın sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ümit (Özdağ) hocaya “Nasıl karar vereceksiniz” diye sordum, “Yönetimimize soracağız” dedi. “Hay hay” dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık.

İttifak biliyorsunuz, seçimle birlikte başlar seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. Ata İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit hocanın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk.”