Şampiyon Manchester City taraftarına galibiyetle veda etti

AHBER MERKEZİ

Premier Lig'de Arsenal'in Nottingham Forest'a kaybetmesinin ardından şampiyonluğunu ilan Manchester City ligdeki son iç saha maçında Chelsea'yi konuk etti.

Rakibini Julian Alvarez'in 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Manchester City ligde üst üste 12. kez kazandı. Pep Guardiola'nın ekibi ayrıca bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürüp 15 maça yükseltti.

Alınan galibiyetin ardından Manchester City puanını 88 yaptı. Chelsea ise 43 puanla 12. sırada kaldı. Ligde kötü bir sezon geçiren Chelsea üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Manchester City, deplasmanda oynayacağı Brighton ve Brentford maçlarının ardından Premier Lig'i tamamlayacak. Chelsea ise ligdeki son iki maçında Manchester United'a konuk olup Newcastle United'ı ağırlayacak.

PEP GUARDIOLA’DAN ROTASYON

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, lig şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından Chelsea karşısında rotasyona gitti.

Manchester City'de Kyle Walker ve Manuel Akanji dışında 9 farklı isim 11'de yer aldı. Takımın yıldız isimleri Erling Haaland, İlkay Gündoğan, Kevin De Bruyne, Rodri ve Jack Grealish maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon başında Leeds United'dan Manchester City'ye transfer olan Kalvin Phillips, Chelsea karşısında ilk 11'de yer aldı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Phillips, Chelsea karşılaşmasıyla birlikte Manchester City kariyerinde Premier Lig'de ilk kez bir maça 11'de başladı.

İÇ SAHADA 2 KAYIP

Premier Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 19 maçta 17 galibiyet alan Manchester City 2 maçta rakiplerine puan kaybetti.

Manchester City, Brentford'a 2-1 yenilirken Everton'la 1-1 berabere kaldı.