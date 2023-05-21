Sinan Oğan'ın 'destek' kararını açıklayacağı saat belli oldu

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın yarın saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Oğan’ın basın bürosundan yapılan açıklamada “ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı.

Önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Oğan “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” açıklaması yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan ATA İttifakı’nın bileşeni Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz ise “ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir” ifadelerine yer vermişti.