Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin tamamını göndereceğiz dersek bu doğru olmaz, istihdama ihtiyaç var

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de gündeme değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Seçime katılım oranının yüksekliğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü" diye konuştu.

“ÇOK SAYIDA AFGAN’I ÜLKESİNE GÖNDERDİK”

Çavuşoğlu, Suriye ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, "Diğer taraftan üç tarafımızın da denizlerle kaplı olduğunu unutmamamız lazım" dedi.

Bu meselenin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece nefret söylemiyle ya da popülizmle söyleyemezsiniz, Türkiye'ye evet Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmen geldi, Afganistan'dan geldi oradaki durumdan dolayı, İran üzerinden. Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz, onlar da gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

550 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sayının yeterli olmadığını daha fazla göçmenin ülkesine gönderileceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Sadece güvenli bölgelere değil, rejimin kontrol ettiği yerlere de göndermemiz lazım. Yani geldikleri şehirlere göndermemiz lazım ama bunu. Rejimle bir angajmana girdik, başladık ama bunun altyapısını oluşturmak için bir karar aldık" dedi.

Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi, altyapının hazırlanması için bir yol haritası üzerinde çalışılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Dönecekler biz kararlıyız, döndüreceğiz ama bunu insanın onuruna yakışır bir şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.

Bunun yanı sıra başka bir gerçeğin de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriyeli göçmenlerin) Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz" diye konuştu.