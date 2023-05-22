Spor

PSG şampiyonluğa 1 puan uzakta

Fransa Ligue 1’in 36. haftasında lider PSG, deplasmanda Auxerre'i 2-1 mağlup etti. PSG, gelecek hafta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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avrupa PSG Auxerre Ligue 1

HABER MERKEZİ

Ligue 1'in 36. haftasında lider PSG, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'e konuk oldu.

PSG, Fransız yıldız golcüsü Kylian Mbappe'nin 6 ve 8. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Auxerre, Lassine Sinayoko'nun 51. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla 84 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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