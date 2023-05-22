Ukrayna: Kherson’daki kara sulara Rus Su-35 uçağı düştü

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığınn sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya dün gece Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve altyapı tesislerine insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenledi.

Saldırıların çeşitli tip 16 füze ve 20 Şahid-136/131 İHA’larıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 4 seyir füzesinin ve İHA’ların tamamının imha edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca “Dün gün sonunda Kherson bölgesindeki Ukrayna kara sularına bir Rus Su-35 uçağı düştü. Uçağın düşme nedeni araştırılıyor” ifadesi kullanıldı.