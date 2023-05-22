Politika

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyonu geçti

YSK yurt dışında şu ana kadar kullanılan oy sayısının 1 milyonu geçtiğini açıkladı.
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Foto: AA
Foto: AA
türkiye YSK seçim

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 10.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 1 milyon 099 bin 841'i yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 001'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 153 bin 842 kişi oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi sürüyor.

Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

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