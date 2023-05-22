Şam’dan ‘Esad-Erdoğan görüşmesi’ açıklaması: Türkiye çekilmeden olmaz

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası görüşmesine ilişkin Şam yönetiminden açıklama geldi.

Esad'ın Erdoğan ile görüşmesinin Türkiye'nin Suriye'den tamamen geri çekilmesi şartına bağlı olduğunu yineleyen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Russia Today'in (RT) Arapça servisinin aktardığına göre Mikdad, Şam hükümetinin Türkiye’nin “Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini” söyledi.

ESAD 'TERÖRİZME DESTEK SONLANDIRILSIN' DEMİŞTİ

Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya giden Esad, Erdoğan ile yapacağı bir görüşmeye ilişkin Ankara'nın desteklediği silahlı gruplara işaret ederek "Bu, Türkiye'nin Suriye topraklarından bütünüyle çekilmeye, terörizme desteğini sonlandırmaya ve durumu Suriye'de savaş başlamadan önceki haline getirmeye açıkça hazır olduğu bir aşamaya varılıp varılamamasına bağlı" açıklamasında bulunmuştu.

RIA-Novosti'ye konuşan Esad, “Bu, benimle Erdoğan arasında bir görüşmenin mümkün hale gelebileceği tek durum. Bunun haricinde bir buluşmanın ne anlamı olacak ve Suriye'deki savaş için nihai sonuçlar elde edilemeyecekse bunu neden yapalım” ifadelerini kullanmıştı.