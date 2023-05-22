Politika

Süleyman Soylu’dan HÜDA PAR açıklaması

Süleyman Soylu, HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisinin söz konusu olmadığını söyledi.
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Süleyman Soylu
Süleyman Soylu
türkiye Süleyman Soylu içişler bakanı HÜDA PAR

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Soylu, açıklamalardan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Soylu, "Kendilerini o kadar motive etmişler ki, yankı odaları dedikleri odanın içinde kalmışlar. 'Kesinlikle kazanacağız' diyorlar, sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır 'çaldılar' diyerek ifade ediyorlar. Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar, bu kadar ahlaktan yoksunlar. CHP, PKK ile HDP'yi meşru hale getirmeye çalışıp, HÜDA PAR'ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyor. HÜDA PAR'ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

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