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Almanya'da küçük uçak düştü: 2 pilot öldü

Almanya'da Karlsruhe kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
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avrupa Almanya uçak pilot ölü

HABER MERKEZİ

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında Linkenheim-Hochstetten'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Rheinstetten'den havalanan küçük uçakla irtibatın kesilmesinin ardından helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve uçağın enkazına Linkenheim-Hochstetten'deki gölet yakınında ulaşıldığını açıkladı.

Bölgeye erişimin zor olması nedeniyle kurtarma ekibinin bölgeye araçlarla değil yürüyerek ulaştığı belirtildi.

Polis 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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