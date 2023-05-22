Almanya'da küçük uçak düştü: 2 pilot öldü
HABER MERKEZİ
Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında Linkenheim-Hochstetten'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Polis, Rheinstetten'den havalanan küçük uçakla irtibatın kesilmesinin ardından helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve uçağın enkazına Linkenheim-Hochstetten'deki gölet yakınında ulaşıldığını açıkladı.
Bölgeye erişimin zor olması nedeniyle kurtarma ekibinin bölgeye araçlarla değil yürüyerek ulaştığı belirtildi.
Polis 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.