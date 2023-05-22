Politika

Kürdistan Parlamentosu, Yüksek Seçim Komisyonu’nu görevlendirdi

Kürdistan Parlamentosu, Yüksek Seçim Komisyonu’nun görevlendirilmesi kararı aldı.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu

ERBİL (K24)

Bugün yapılan oturumda, 58 parlamenterin oyuyla Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktifleştirilmesi kararı kabul edildi.

Oturuma Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq ile KYB ve Goran fraksiyonları başkanları katılmazken, parlamentoda gerginlik yaşandı.

Rewaz Fayeq oturumun açılışında, “Ulusal birliğin ve siyasi güçlerin oy birliğinin korunması adına yetkimi kullanarak bugünkü oturumu ileri bir tarihe ertelemeye karar verdim” dedi.

Buna karşılık Parlamento Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, “Bu tutuculuktur. Oturumun sürmesini isteyenler el kaldırsın” dedi.

K24’e konuşan KDP Fraksiyonu Sözcüsü Peşewa Hewrami, “Bugün atılan adım, seçimlerin yapılmasıyla ilgili tartışmaları sona erdirmiştir. KDP olarak seçimlerin zamanında yapılmasından yanayız. Geçmişte parlamentonun yasama süresinin uzatılması, Kürdistan Bölgesi’nin yasal boşluğa düşmemesi açısından bir zorunluluktu” değerlendirmesinde bulundu.

KDP ile KYB’li parlamenterler arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Hewrami, “Parlamento çalışmaları sırasında gerginlik yaşanması doğaldır” diye konuştu.

Dün Kürdistan Parlamentosu Başkanlık Divanı, bugünkü oturumda, Yüksek Seçim Komisyonu’nun 5 yıllığına görevlendirilmesine dair maddenin görüşülmesine karar vermişti.

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