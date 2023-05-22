Yunanistan’da seçmenler ikinci kez sandığa gidecek

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Yeni Demokrasi Partisi, birinci partiye 300 sandalyelik parlamentoda fazladan verilen 50 sandalye uygulaması sayesinde Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39,85'lik oy ile 158 sandalye kazanarak tek başına iktidar olmuştu.

Kiryakos Miçotakis'in partisi, sistemin değiştiği ve birinci partiye fazladan sandalye verilmesi uygulamasının kaldırıldığı dünkü seçimlerde oylarını yaklaşık yüzde 41'e yükselterek 146 sandalyenin sahibi oldu ancak tek başına iktidar için seçmenleri yeniden sandık başına götürmeyi hedefliyor.

Seçim sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi Partisi tek başına hükümet kurmak için mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamadı.

Yeni seçim sisteminde, koalisyon kurulamaması halinde ve ikinci kez sandığa gidildiğinde, birinci partiye oy oranı yüzde 25'i aşmak kaydıyla parlamentoda en az 20 sandalye verilmesi; oy oranında yüzde 25'i aşan her yüzde 0,05'lik artış için fazladan bir milletvekilliği öngörülüyor. Bu sayı 50'ye kadar çıkabiliyor.

MİÇOTAKİS TEK BAŞINA İKTİDAR İÇİN İKİNCİ KEZ SANDIĞA HAZIRLANIYOR

Bu durumda Miçotakis'in önünde iki seçenek bulunuyor. Hükümet kurmak için gerekli 5 sandalyeyi sağlayacak bir koalisyona gitmek ya da ikinci kez sandığa giderek, birinci parti için öngörülen fazladan sandalyeleri alıp tek başına iktidar olmak.

Miçotakis, dün akşam resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonucu halkın güçlü bir iktidar istediği şeklinde yorumladı.

Anayasanın öngördüğü koalisyon kurma sürecini yürüteceğini söyleyen Miçotakis, "Yarından itibaren seçimler için çalışmalara başlıyoruz." diyerek aslında koalisyon sürecini başlamadan bitirmiş oldu.

Halkın Yeni Demokrasi'ye verdiği destekle "iktidarın çalışmalarına devam etmesini istediğine" işaret ettiği yorumunu yapan Miçotakis, "Halk sandıkta, ilerleme ve cesur reformlar yolunda daha hızlı koşmamızı istedi" dedi.

SEÇİM SONRASI SÜREÇ

Yeni Demokrasi, en yakın rakibini büyük farkla geride bırakmasına rağmen, tek başına iktidar şansını yakalayamadı.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanının, seçimlerde en çok oyu alan 3 partiye koalisyon çalışmaları için aldıkları oy oranına göre sırayla üçer gün süre tanıması öngörülüyor ancak Miçotakis'in ikinci kez sandığa gidilmesine göz kırpan dünkü açıklamasının ardından Yunan basınında da her 3 partinin de Cumhurbaşkanı'ndan koalisyon kurma görevini aldıkları gün görevi iade edeceği değerlendirmeleri yapılıyor.