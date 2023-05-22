Diyarbakır Barosu’ndan Süleyman Soylu’ya yanıt: Kabul etmiyoruz

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Diyarbakır Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sarf ettiği, “Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net” sözlerine cevap verdi.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülke olarak 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine odaklanmışken İçişleri Bakanının bugün katıldığı bir etkinlikte; "Ne zaman PKK'nın avukatları içeri tıkılır o zaman Türkiye'de PKK diye göreceksiniz bir şey kalmaz. Hedef onlardır. Bu kadar açık ve net." şeklindeki avukatlık mesleğini kriminalize eden ve hedef gösteren açıklaması kamuoyuna yansımıştır.

İçişleri Bakanı, 24 Nisan’da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 25 meslektaşımız hakkında gözaltı kararı alındığı soruşturmaya yönelik de şahsi Twitter hesabından operasyon görüntüleri eşliğinde “Terör örgütü adına avukatlık yapanlara yönelik operasyon” şeklinde benzer bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamasıyla masumiyet karinesini ihlal etmiş ve yargıyı etki altına almıştı. Nitekim 4 meslektaşımız salt mesleki faaliyetlerinden dolayı hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanının bu talihsiz ve hedef gösteren açıklamasının yeni bir soruşturma tehdidi barındırdığının da farkındayız. Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edildiği, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir sürecin içerisindeyiz.

Her şeye rağmen bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, tüm yurttaşların adalete erişiminin ve adil yargılamanın güvencesidir. Mesleğimize yönelik bu kriminalize edici ve hedef gösterici dili kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşırız."