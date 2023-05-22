Özdağ-Kurtulmuş görüşmesi sonrası açıklama

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Görüşme sonrası Numan Kurtulmuş ile Ümit Özdağ, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk" dedi.

Özdağ ise "Terör faaliyetlerine karşı politikaları değerlendirdik" diye konuştu.

“Çok faydalı bir görüşme yaptıklarını” söyleyen Özdağ, partinin yetkili kurullarıyla bu görüşmeyi değerlendireceklerini belirtti.

SALI GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK

Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.

Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel Merkezi’nde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

Halk Tv'de canlı yayına katılan Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Sinan Oğan dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.