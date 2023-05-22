Başbakan’dan Akre’de üniversite müjdesi

AKRE (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Akre halkına maksimum düzeyde hizmet sunabilmek için yakında Akre Üniversitesi’nin kurulacağını söyledi.

Duhok’un Akre ilçesini ziyareti çerçevesinde bir konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, ilçeye en kısa sürede üniversite yapılacağını belirtti.

Başbakan, “Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki mevcut Irak hükümeti ile petrol sorunu, bütçe ve Erbil ile Bağdat arasındaki çözülmemiş sorunlar konusunda bir anlaşmaya varmak için çok çaba sarf ettik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tüm sorumlulukları yerine getirdik” dedi.

Irak hükümetinin üzerine düşen sorumlukları ve vaatleri yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Başbakan, anlaşmanın uygulanmasının sadece Kürdistan Bölgesi’ne değil tüm Irak’a hizmet edeceğini belirtti.

Irak bütçe tasarısının onaylanmasını beklediklerini söyleyen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi üzerinde çok fazla ekonomik baskı olmasına rağmen, ki biliyorsunuz yaklaşık iki aydır petrol ihraç etmiyoruz, Kürdistan Bölgesi'ndeki projelerin uygulanmasını durduramadık ve gecikmelere rağmen çalışanların maaşlarını ödedik” dedi.

Başbakan, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini bildirdi.