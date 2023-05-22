Sinan Oğan: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

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Ankara’da basın toplantısı düzenleyen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimin ikinci turuna ilişkin tutumunu netleştirdi.

“Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu seçimlere girdik. Dip dalgayı üç yılda açıkladık. Normal şartlarda yüzde 9-yüzde 16 bandında oy bekliyorduk” diyen Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çekildiğimiz durumda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür. Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu. Plana sadık kaldık. Bu ülkeyi yönetme hedefimiz devam ediyor. Temel kuralımız şudur: Plana sadık kal. İkinci turun ana gündemini belirleme yetisine sahip olduk. Adaylar bizim söylemlerimize sarıldı. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk.”

Oğan, “Cumhuriyetin 100’üncü yılında Atatürk’ün koltuğuna oturacak kişinin terörle arasına mesafe koyamayan HDP’nin belirlemesine engel olma hedefine ulaşmış bulunmaktayız” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Türk savunma sanayiinde istikrarlı bir sürecin devam ettirilmesi gerekliliği ortadadır. Faiz odaklı politikalar yeniden gözden geçirilmeli. Yeni geçilen sistemde istikrarın temelinde meclisin ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifakta olması önemlidir. Millet ittifakı parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.”

“MÜZAKERELER YAPTIK”

Sinan Oğan, “28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. Tabanımız, destekleyenlerimiz, ATA İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. 28 Mayıs 2023'te yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakının adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük” dedi.

“Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik” diyen Oğan, şunları kaydetti:

“Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum.”

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, geçen cuma günü Erdoğan’la bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.