Sunak: Çin, küresel güvenlik ve refah için dünyadaki en büyük sorun

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin’in küresel güvenlik ve refah için dünyadaki en büyük sorunu oluşturduğunu, ancak diğer önde gelen ekonomilerin Çin’den tamamen kopmaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Sunak, Hiroşima’da düzenlenen G7 zirvesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, “Çin, küresel güvenlik ve refah için çağımızın en büyük meydan okumasını oluşturuyor, ülke içinde giderek daha otoriterleşiyor ve yurtdışında nüfuzunu etkinleştiriyor” dedi.

İngiltere ve diğer G7 ülkelerinin, Çin’in yarattığı zorlukları azaltmak için ortak bir yaklaşım izleyeceğini söyleyen Sunak şu ifadelerle açıklamasına devam etti;

“Bu tamamen riski azaltmakla ilgili, ayrıştırmayla değil. G7 ile birlikte, Çin’in başkalarının egemenlik işlerine müdahale etmek için ekonomik baskı kullanmasını önlemek amacıyla adımlar atıyoruz.”

İngiltere eski Başbakanı Liz Truss, Batı’nın Çin’i ‘ne yatıştırması, ne de uyum sağlaması’ gerektiğini söyleyen eski Başbakan Margaret Thatcher’ın 1990'larda adayı ziyaret etmesinden sonra, geçen hafta Tayvan’ı ziyaret eden en önde gelen İngiliz siyasetçi oldu.

Çin, demokratik olarak yönetilen adanın kendi topraklarının bir parçası olduğu konusunda giderek daha fazla ısrar ettikçe gerilim arttı.

Pekin, Tayvan’ı kontrol etmek için güç kullanma olasılığını hiçbir zaman dışlamadı.