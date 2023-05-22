Adana ve Maraş’ta deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 19.06’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sabah saatlerinde de Maraş’ta 3,2 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:37.938 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Xu7cKYJzti@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan AFAD, saat 19.42’de Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.
Söz konusu deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:42:58 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LRt3DhlRBc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi