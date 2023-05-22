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Adana ve Maraş’ta deprem

Maraş’ın Göksun ilçesinde 4.7, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye Maraş Göksun Deprem AFAD Adana Saimbeyli

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ın Göksun ilçesinde saat 19.06’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde de Maraş’ta 3,2 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Öte yandan AFAD, saat 19.42’de Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

Söz konusu deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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