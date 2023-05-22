Irak’ın güney vilayetleri için su asitlenmesi uyarısı

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Irak Çevre Bakanlığı, ülkenin güney vilayetlerinde su asitlenmesi tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Irak Çevre Bakanlığı Nizar Amidi, Irak'ta son yıllarda yaşanan su krizi nedeniyle ülkenin güney vilayetlerinde su kirliliği ve asitlenme seviyesinin tehlikeli bir şekilde artacağını öngördüklerini açıkladı.

Amidi, “Yazın gelmesi ve komşu ülkelerin su bırakılmasını azaltmasıyla birlikte Irak'taki su miktarı da etkileniyor. Basra, Musenna ve Zikar vilayetlerindeki su kirliliği seviyesi artıyor” dedi.

Iraklı bakan, “Çevre, iklim ve bütçe konuları, hükümetin ülkenin maruz kaldığı çevre sorunlarına hızlı çözümler uygulaması için bir öncelik” ifadelerini kullandı.

Daha önce Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Programı Başkanı, Irak’ın en kötü kuraklık dönemini yaşadığını açıklamıştı.

Söz konusu BM yetkilisi, iklim değişikliğinin hem Dicle hem de Fırat nehirlerinin su seviyelerini etkilediğini söylemişti.