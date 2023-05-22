Akşener’den Sinan Oğan yorumu: Şaşırmadım

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, Habertürk yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçime değinen Akşener, şunları ifade etti:

“Ben olumlu veya olumsuz değerlendirmeye dair kendimi hak sahibi görmüyorum. Bu değerlendirmeyi yapacak olan sayın Oğan'a 5.3 oy vermiş seçmendir. Bu seçmenler sayın Erdoğan'ı desteklemeye mi gideceklerdir; yoksa bir denge unsuru olarak tutum mu alacaklardır, onu bilmiyoruz. Sayın Oğan'ın kişisel kararını elbette saygıyla karşılıyorum. Uzun zamandır Türkiye'de siyasi partilere, şahıslara oy veren seçmenin iradesi sıfır, o partinin marabası gibi tarif edilen seçmen var. Seçmen velinimettir. Sayın Erdoğan'a koştura koştura desteklemeye gideceğini düşünmüyorum.”

“İTİRAZ ETTİĞİ ŞEYLER YERİNDE DURUYOR”

“Millet İttifakı'nı da Cumhur İttifakı'nı da eleştirdiği alanlar vardı” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Kılıçdaroğlu bizatihi sayın Oğan'ı ziyaret ederek cevap verdi. Soru işaretlerine açık ve net cevaplar verdi sayın Kılıçdaroğlu. Sayın İnce özellikle üzerinde durduğum kişidir. Sayın İnce, sayın Özdağ, sayın Oğan dahil olmak üzere onlarla konuşmaya yetkili kıldık biz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması gerekiyor muhatap olarak. Buna karşılık sayın Erdoğan davet etti ve sayın Oğan'ın itiraz ettiği her şey yerinde duruyor. Şaşırdığımı söylemem. Görüşmelerden sonra gidişata göre şaşırmadım. Bu 5.2'lik alan sayın Oğan'ın hareketiyle koştur koştur gidip sayın Erdoğan'ı destekleyecek diye kavram da yok.”

“AK PARTİ İLK DEFA 2002'DEKİ OYUNA DÜŞTÜ”

İYİ Parti lideri, “Organik mitinglerde sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğimde oluşan alkışı görüyorsunuz. Kalabalık olmuş, az olmuş gibi iddiamız yoktu. Güzel ve coşkulu mitingler oldu. Erzurum'dan sonra ben sayın Kılıçdaroğlu'nun 1. turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim. Böyle gördüğünüz de Meclis'in de alabileceğini denk düşürüyorsunuz. Bir bahane uydurmuyorum. Cumhur İttifakı'nda AK Parti 2002'deki oyuna düştü, ilk defa, 21 yılda. Sayın Erdoğan ikinci tura kaldı. Buna karşılık Meclis'i aldılar. Bu Türkiye açısından büyük fayda da getirebilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtireceğimize inanıyorum. Yasama ve yürütmede denge ve denetleme olur. O zaman sağduyu Türkiye'ye hakim olur. Hep beraber Meclis'te referanduma gerek kalmadan, bütün partilerin 'evet'i ile parlamenter sisteme geçiş daha kolay, uzlaşı ile olur diye düşünüyorum” dedi.

“SEÇİMİ KAYBEDERSEK UCUBE SİSTEMİ TARTIŞAMAYACAĞIZ”

“Benim derdim şu; biz bu ucube sistemin, burada özne sayın Erdoğan sayın Kılıçdaroğlu değil. Sayın Erdoğan kazanırsa, göreceksiniz en fazla 2 sene sonra özellikle kadınlar 'Meral hanım haklıymış' diyecekler” diyen Akşener, “Özellikle kadınlar nefes alamayacak. Bu dile sahip bir partiyle el sıkışma durumunda bıraktı. Bunu kaybedersek, bu ucube sistemi bir tartışamayacağız. Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Bunu bir kenara koyun. Burada çok büyük haksızlık var” şeklinde konuştu.

“KILIÇDAROĞLU'NUN ÖCALAN'I ÇIKARACAĞI İFTİRASI TUTMUŞ”

Meral Akşener, “Mesela bana PKK'lı dendi. Diyarbakır'a gittiğim zaman faili meçhulcü dendi. Dürüst bir şekilde söylüyorum; bu işle alay etmeyi tercih ettim. Dünya kadar televizyon kanalı, sosyal medyada inanılmaz kampanya olmuş. HDP'nin masada olduğunu düşünmemiştim, bu tutmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'ı çıkaracağına dair iftiralar tutmuş” diyerek, şunları kaydetti:

“Duran Kalkan uzun uzun kesildi verildi. İkinci bölümü yayınlandı. Dendi ki, en fazla bizimle görüşen Tayyip Erdoğan'dır. O kadar çok şey söyleyebilirim ki. Şurada oturup, Tayyip Erdoğan'ı PKK'lı ilan ederim. Habur rezaletini sorarım. Mansur Bey'le gittiğimiz mitinglerde PKK mevzusunu konuştuk. Benim PKK ile ilişkim varsa gereğinin yapılması lazım. Sizin karşınızda konuşamıyor olmam lazımdı.”

“ŞİMDİ BİREYE DOKUNMA ZAMANI”

Akşener, “1 milyonun üstünde geçersiz oy var” dedi ve şunları ekledi:

“Katılma oranı yüzde 87. Sayın Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin oy. Sayın Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy. Aradaki fark 2,5 milyon civarında. Oy kullanan 55 milyon 833. Böyle baktığınız zaman potansiyel seçmen 12 milyon oy vermemiş. Bu seçime iki taraf da sıfırdan başlıyor. Cumhur İttifakı'nda da BBP, MHP, Yeniden Refah gibi partiler ayrı girdiler. Bizim Millet İttifakı'nda CHP ve biz ayrı ayrı girdik. Çeşitli kafa karışıklıkları her tarafta olabilir. Bugün sadece iki kişi için oy istenecek. Şimdi konu daha sadeleşti, basitleşti. Arada 2,5 milyon rakam olduğu için mikro seviyede bire bir, şahıs olarak temasla bu işi sağlamak. Mitingler yaptık. O tamam. Şimdi bireye dokunma zamanı. Şimdi 50 bin genç yeni oy kullanacakmış. Mami diyorlar bana. 'Mami ne söylüyorsun, sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek için ikna et beni' diyorlar.”