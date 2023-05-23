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4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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saganak
saganak
kürdistan Sağanak yağış

HABER MERKEZİ

Son hava durumu tahminlerine göre Malatya, Elazığ, Dersim ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji tahminlerine göre Kürt illerinin büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların Malatya, Elazığ, Dersim ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Kürt illerinde ayrıca toz taşınımı bekleniyor.

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