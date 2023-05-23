Politika

5 ilde operasyon: Aralarında HDP’lilerin de olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı

Mersin merkezli 5 ilde yönelik operasyon başlatıldı.
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türkiye HDP operasyon

HABER MERKEZİ

Aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda operasyon başlatıldığı bildirildi

Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 kişinin gözaltına alınması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve drone desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, adreslere koçbaşlarıyla girildi.

Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor. (Kaynak: İHA)

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