Başbakan, 13. İnşaat ve İmar Fuarı’nın açılışını yaptı: 214 firma katılıyor

ERBİL (K24)

13. İnşaat ve İmar Fuarı’na 214 yerli ve yabancı firma katılıyor.

Başbakan Mesrur Barzani, açılışını yaptığı fuarda stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Fuar Merkezi Müdürü Hasan Sami, fuarın 4 gün süreceğini ve ilk gününde yerli ve yabancı iş insanlarının katılımıyla bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin de fuar kapsamındaki bir panele katılacağı bildirildi.

Hasan Sami, “Fuara 214 yerli ve yabancı firma katılıyor. 15 ülkeden katılan firmaların yüzde 80’ini yabancı firmalar oluşturuyor” dedi.

Fuara sınırlı sayıda ziyaretçinin alınacağı öğrenildi.