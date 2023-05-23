Politika

HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu

HÜDA-PAR, dün katıldığı canlı yayında partiye 'hakaret ettiği' gerekçesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak.
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HÜDA PAR
HÜDA PAR
türkiye HÜDA-PAR Meral Akşener Suç duyurusu

HABER MERKEZİ

HÜDA-PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın Twitter hesabından, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Partimize yönelik sarf ettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Akşener, dün akşam katıldığı Habertürk yayınında HÜDA-PAR’a ilişkin, “Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?” demişti.

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