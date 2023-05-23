İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar
HABER MERKEZİ
Avrupa liglerinde şampiyonlar belli oluyor. Avrupa kupalarına katılacak kulüpler de netlik kazanmaya başlarken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden takımlar da belli olmaya başladı.
Avrupa'da şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takımlar şöyle:
Manchester City - İngiltere
Arsenal - İngiltere
Newcaste United – İngiltere
Barcelona - İspanya
Real Madrid - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Napoli - Italya
Lazio - İtalya
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
Leipzig - Almanya
Paris Saint Germain - Fransa
Benfica - Portekiz
Porto - Portekiz
Feyenoord - Hollanda
Celtic - İskoçya
Salzburg - Avusturya
Kızılyıldız - Sırbistan