İşte Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar

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Avrupa liglerinde şampiyonlar belli oluyor. Avrupa kupalarına katılacak kulüpler de netlik kazanmaya başlarken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden takımlar da belli olmaya başladı.

Avrupa'da şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takımlar şöyle:

Manchester City - İngiltere

Arsenal - İngiltere

Newcaste United – İngiltere

Barcelona - İspanya

Real Madrid - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Napoli - Italya

Lazio - İtalya

Borussia Dortmund - Almanya

Bayern Münih - Almanya

Leipzig - Almanya

Paris Saint Germain - Fransa

Benfica - Portekiz

Porto - Portekiz

Feyenoord - Hollanda

Celtic - İskoçya

Salzburg - Avusturya

Kızılyıldız - Sırbistan