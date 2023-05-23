Başbakan: Bakanlıklardan inşaat projelerinin dünya standartlarında olmasını istedik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün açılışını yaptığı 13. İnşaat ve İmar Fuarı çerçevesinde düzenlenen panelde konuştu.

Hükümetin programının hizmet programı olduğunu söyleyen Başbakan, “İnşaat alanında, göz önünde bulundurulması gereken bazı prensipler var. Bunlardan biri konut ve insan ihtiyacıdır ki halkın yararlanacağı bir şekilde olmalıdır. Bir diğer prensip de kentin çehresidir. İnşa edilecek her bina ve yapı buna uygun olmalı. Kürdistan’ın bir cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Bir diğeri de kalitedir. Ucuz maliyet için kalite düşürülmemeli. Kalite, insanlara güven verecek bir düzeyde olmalıdır” dedi.

Uzmanlardan ve bakanlıklardan inşaat projelerinin dünya standartlarında olmasını istediklerini belirten Başbakan, “Sadece bu standartlara uygun olanlar kullanılıyor. Kendi ofisimde de binaların kalite kontrolünü yapan çalışanlar var” diye konuştu.

Yeşil alan konusunun da göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Başbakan, “Bir şehir sadece betondan inşa edilmemeli. Ayrıca binalarda özel ihtiyaç sahibi bireyler için de gerekli hizmet sağlanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaatlarda kullanılan malzemelerin kalite kontrolünden geçmiş olması gerektiğini kaydeden Başbakan, bu konuda ihlalde bulunanlar hakkında yasal işlem yapıldığını ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani, hükümet programında, kirada oturanlar ve düşük gelirli vatandaşlar için 20 bin konut inşa etme hedefinin olduğunu anımsattı.

Şehit yakınları için konut inşa edeceklerini söyleyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin tüm vilayetlerinde bu konutların inşa edilerek şehit yakınlarına ücretsiz dağıtılacağını belirtti.