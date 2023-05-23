Başbakan Mesrur Barzani Edinburgh Düşesi Sophie ile görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward’ın eşi Edinburgh Düşesi Sophie ile bir araya geldi.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasında dostane ve özel ilişkiler olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ne ziyaretiyle ilgili bilgi veren Edinburgh Düşesi Sophie, özellikle savaş ve huzursuzluk yaşanan bölgelerde kadın ve çocuk haklarını koruma ve onlara uygulanan şiddetle mücadele alanlarında çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Taraflar, insan haklarına saygı ile kadın ve çocuk haklarına saygının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin cinsiyetler arası eşitlik ile kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadele prensiplerine bağlı olduğunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl birlikte yaşam kültürü ile kadın ve çocuklara sağlanan eğitimin kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.