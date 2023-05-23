Politika

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla bir kez daha görüşecek: Kararımızı yarın açıklayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanın Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bu akşam bir toplantı daha yapacaklarını söyledi.
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Foto: AA
Foto: AA
türkiye Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında, 28 Mayıs Seçimi için kararlarının henüz kesinleşmediğini, bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapacaklarını açıkladı.

"Eğer uzlaşı sağlarsak yarın saat 11'de burada Sayın Kılıçdaroğlu'yla burada bir açıklama yapacağız" diyen Özdağ, şunalrı belirtti:

"İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasını hatırlatan Özdağ, Oğan ile aynı düşünmediklerini söyledi.

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