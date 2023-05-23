Spor

Amedspor Başkanvekili gözaltına alındı

Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ailesi üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.
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kürdistan amedspor Ömer Elaldı gözaltı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri sabaha karşı Amedspor’lu yönetici Ömer Elaldı ve alisine yönelik aynı anda birçok eve operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında aralarında Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken Elaldı ve beraberindeki 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

AMEDSPOR BAŞKANI: KABUL ETMİYORUZ

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösterdi.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan vekilimiz Ömer Elaldı gözaltına alındı. Şampiyonluk yolunda iki gün sonra başlayacak play off maçları öncesinde yapılan bu operasyonu kabul etmiyoruz.”

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