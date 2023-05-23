Politika

Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içerisinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacıları iki yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Sığınmacı

HABER MERKEZİ

Kemal Kılıçdaroğlu Hatay’da konuştu.

Depremde ev ve iş yerleri yıkılanlarla ilgili Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Herkesin evini, iş yerini yapacağız 5 kuruş almadan teslim edeceğiz. 1 milyona yakın konut yapılacak. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak, üretim bu mahallelerde olacak. Bu bölge kazanacak bu bölgede istihdam yaratacağız.”

“Sığınmacılar. Bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“İktidar sahipleri diyor ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Sığınmacıların ırkçılık yapılmadan ülkelerine gönderilmesini sağlayan projemiz hazır. En geç iki yıl içerisinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Siyasi parti liderleri olarak, Millet İttifakı olarak anlaştık. Ortak mutabakat metinde görüşlerimizi yazdık. Şunu da ifade edeyim, geri kabul antlaşması yaptılar.

Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi asla asla bir sığınmacı deposu yapamayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerimiz isterlerse hafta sonlarında buraya gelebilirler. Düğünlerini yapabilirler. Barışın, dostluğun güvencesi olacak. Bunu da yapacağız.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Öteden beri, yani düşündüğümden beri, terörün her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olduğunu söyledim. Kim terörün musluğuna su taşıyorsa Allah bin türlü belasını versin” dedi.

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