Politika

Fransa Dışişleri Bakanı: Esad yargılanmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Beşar Esad’ın Suriye'de yaşanan süreçten dolayı yargılanması gerektiğini söyledi.
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dünya Fransa Catherine Colonna Suriye Şam Rejimi Beşar Esad Yargılama

HABER MERKEZİ

Bir televizyon kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Colonna, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki iç savaş sırasında “yüzbinlerce ölüm” ve “kimyasal silah kullanımı” nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Suçla mücadele, Fransız diplomasisinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Beşar Esad’ın geçen hafta Arap Birliği Zirvesi’nde yer aldığını anımsatan Colonna, bunun Paris’in Esad’a karşı politikasını değiştirmeyeceğini şu sözlerle ifade etti:

‘’Beşar Esad'ın kim olduğunu hatırlamalıyız. 10 yılı aşkın süredir kendi halkına düşman olan bir lider.”

Avrupa Birliği'nin Suriye rejimi üzerindeki yaptırımlarının kaldırılmasının "kesinlikle planlanmadığını" dile getiren Colonna, “Şam rejimi değişmediği, uzlaşmadığı, terörle ve uyuşturucuyla mücadele etmeye söz vermediği sürece değişmemiz için bir sebep yok. Ona karşı tavrımız budur” şeklinde konuştu.

Fransız bakan, “Tavrımızı değiştirmek Fransa’ya bağlı değil, Esad’ın değişmesine bağlı” dedi.

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