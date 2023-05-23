Politika

Başbakan, Nashville Belediye Başkanı’nı kabul etti

Erbil'deki görüşmede Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkiler ele alındı.
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kürdistan Mesrur Barzani John Cooper Nashville Tennessee

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan ABD’nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville Belediye Başkanı John Cooper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkiler ele alındı.

Erbil ile yakında kardeş şehir olması beklenen Nashville’nin belediye meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede, Nashville’de yaşayan Kürdistan diasporasının olumlu rolünün önemine vurgu yapıldı.

Erbil ile Nashville arasındaki eğitim ve kültürel ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesi isteği vurgulandı.

Nashville'den gelen heyet, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erbil ile çok sayıda ortak proje yürütmeye hazır olduklarını yineledi.

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