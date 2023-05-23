PAKURD: İkinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

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PAKURD Başkanlık Divanı ile PAKURD Genişletilmiş Divanı, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

“Aziz Kürdistan Milletine;

14 Mayıs 2023’te yapılan ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili iki bildirge yayınlamış, önerilerimizin yanı sıra, gerekçeleriyle birlikte tutum ve kararlarımızı da Kürdistan kamuoyuna açıklamıştık.

Seçimin ilk turdaki sonuçları, bir bütün olarak Kürt siyasetinin başarısızlığını bir kez daha teyit etmiştir. Gerçeklikle bağını yitiren Kürt siyaseti, yeni sistemle birlikte karşısına çıkan kral-yapıcı rolü basiretsizlikten dolayı Türkçülere kaptırmış, tüm parçalarda geleceğimiz için çözüm üretmesi gerekirken saklanmayı tercih ederek aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmadığını açıkça göstermiştir. Kürt siyaseti, Türkiye’de hem muhalefet hem de iktidar üzerinde kilit konumda bulunan Türkçülerin Kürtlere yönelik cereyanlarından da sorumlu olacaktır.

Seçimler ikinci tura kaldığı halde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlere yönelik saldırgan tutumdan vazgeçmemiş ve cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren milletimize bir küf gibi musallat olmuş olan İttihatçıların, Kemalistlerin, Türkçülerin, tek tipçilerin ve otokratların merkezi olmaya devam etmiştir. İlk tur öncesi kampanya sürecinde sosyal demokrat bir çizgide ilerleyen Kemal Kılıçdaroğlu da yükselen sağcılık ve Türkçülük karşısında geri adım atmak zorunda kalarak siyaset dilinde değişikliğe gitmiştir.

Bu gelişmeler ışığında; ilk tur öncesi açıkladığımız gerekçelerde kararımızı etkileyecek herhangi bir değişiklik olmamıştır. Seçimin ilk turundaki sonuçlara göre, ikinci turun Recep Tayyip Erdoğan açısından bir tür güvenoyu yoklaması olacağı nettir ve biz bu oyu verme taraftarı değiliz. Kürtlerin bugün Türkçülüğün merkezine karşı bir arada olması ise her zamankinden daha elzemdir. Bu sebeple, 28 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Dersimli bir Kürt ve Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kerhen desteklemeyi sürdüreceğimizi, boykot gibi milletimizin çıkarlarına hizmet etmeyen seçenekleri tavsiye etmediğimizi beyan ederiz. “