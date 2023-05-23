Almanya’dan Türkiye’ye: Suçlamaları kabul etmiyoruz

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Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Federal Hükümet'in, Türk hükümetinin Almanya'daki ifade ve basın özgürlüğü ile yargı konusundaki suçlamalarını kararlı bir biçimde reddettiği, (Türk Büyükelçiye) iletildi" denildi.

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Bei der heutigen Einbestellung des türkischen Botschafters wurde ihm mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Vorwürfe der türkischen Regierung in Bezug auf die Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Justiz in Deutschland entschieden zurückweist. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 23, 2023

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ DE ALMAN BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin evlerine Alman polisi tarafından operasyon düzenlenmesi üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı.

Açıklamada bunun "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi" olduğu belirtilmiş ve "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

"Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır" diyen bakanlık "Konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmektedir" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın evlerine 17 Mayıs günü sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlenmişti.

Soruşturmadan sorumlu Darmstadt Savcılığı "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında evlerde arama yapıldığını açıklamıştı.

Savcılığın verdiği bilgilere göre, aramada "veri depolama araçları ve diğer kanıt oluşturan unsurlara" el konuldu. Kriminal polis tedbirlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu iki kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

SAVCILIK: GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMADI

Savcılık Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise söz konusu gazeteciler hakkında "gözaltı işlemi yapılmadığını" ifade etti. "Kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" Alman Ceza Kanunu'nun 126’ncı maddesine göre suç teşkil ediyor. (Kaynak: DW)