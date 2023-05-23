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Erbil ile Mersin arasında doğrudan uçuşların başlaması için çalışmalar başlıyor

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın yanı sıra Türkiye-Irak Dostluk Derneği Başkanı ve Türkiyeli yatırımcılardan oluşan bir heyeti kabul etti.
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kürdistan Umed Xoşnaw Ayhan Kızıltan Mersin Erbil

ERBİL (K24)

Erbil Valisi ile Türkiye’den gelen yatırımcı heyet arasındaki görüşmede, Erbil ile Mersin arasında doğrudan uçuşların başlaması için ciddi çalışma yürütme kararı alındı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Mersin Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın yanı sıra Türkiye-Irak Dostluk Derneği Başkanı ve Türkiyeli yatırımcılardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Mersin ile Erbil arasında doğrudan hava yolunun açılmasına vurgu yapılan görüşmede, yeni açılan Zêt Sınır Kapısı ile birlikte ticari ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Erbil-Mersin arasında doğrudan uçuşların başlaması için ciddi çalışma yürütmeye karar verilirken, bunun ilişkilerin daha da güçlenmesi için bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.

 

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