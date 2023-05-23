Kılıçdaroğlu ve Özdağ yarın ortak açıklama yapacak

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından siyasette görüşme trafiği yoğunlaştı.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak bir açıklama yapacağını duyurdu.

Paylaşılan açıklama şöyle:

"Değerli Basın Mensupları,

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır."

Zafer Partisi lideri Özdağ da şu paylaşımda bulundu:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."

AKŞENER: KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ’IN MUTABAKAT METNİ HENÜZ BANA GELMEDİ

Bu arada İstanbul Çekmeköy’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Her ikisi o mutabakat metni üzerinde fikirlerini birleştirdikten sonra diğer başkanlara iletilecektir muhtemelen” dedi ve ekledi:

“Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum: Sayın Özdağ’ın bahsettiği sığınmacılar, anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesi konularında Millet İttifakı’nın bir itirazı yok. Bizim mutabakat metnimizde de buna ters bir durum yok.”

Bu mutabakata Gelecek ve DEVA partilerinin itiraz edip etmediği sorusuna ise “Gerçekten bilgim yok, sahada çalışıyorum” dedi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından ilk turda yüzde 5,21 alan Zafer Partisi'nin içinde olduğu ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamıştı. Özdağ ise, "Oğan'ın kendi politik tercihidir. Partimizi bağlamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Cuma günü, desteğini istediği Zafer Partisi lideri Özdağ'ı ziyaret etmesinin ardından iki lider dün CHP Genel Merkezi'nde yeniden bir ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, olumlu bir süreç işlediğini ve Kılıçdaroğlu'na bir mutabakat metni sunduklarını, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı paydaşlarıyla konuştuktan sonra olumlu bir dönüş yapacağına inandığını belirtmişti.

Bugün saat 11.00'de yeniden basın açıklaması yapan Özdağ, sürecin olumlu ilerlemeye devam ettiğini, Kılıçdaroğlu ile bugün tekrar görüşeceğini açıklamıştı.