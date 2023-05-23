Politika

Putin: Sovyetler Birliği öncesinde insanoğlu tarihinde Ukrayna diye bir ülke yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’'nden önce insanoğlu tarihinde Ukrayna diye bir ülkenin olmadığını belirtti.
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dünya Vladimir Putin Ukrayna Sovyetler Birliği

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyet kurulmadan önce insanoğlu tarihinde Ukrayna diye bir ülkenin olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin ile görüştü. Görüşmeye, 17. yüzyılın ortalarında Fransa Kralı 14. Louis tarafından hazırlanan haritanın kopyası ile gelen Zorkin, haritada Ukrayna’nın olmadığına dikkat çekti.

“Neden bu haritayı getirdim? Haritada Ukrayna yok” diyen Zorkin, bu ülkenin tarihiyle ilgili çok sayıda spekülasyonun yapıldığını kaydetti.

Putin de günümüz Ukrayna topraklarının hiçbir zaman Polonya-Litvanya Birliği’nin bir parçası olmadığını, sonra Moskova Çarlığı’na katıldığını dile getirdi.

Rusya lideri, “Ekim Devrimi’nden sonra, her türlü yarı devletler oluşmaya başladı. Sovyet yönetim sayesinde Sovyet Ukrayna oluştu. Bu, iyi biliniyor. Öncesinde, insanoğlu tarihinde hiçbir Ukrayna yoktu” ifadesini kullandı.

 

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